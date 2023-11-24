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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الأهلي يمنح موديست فرصة أخيرة.. ويختار بديل أجنبي لـ علي معلول

الاهلي
الاهلي

قال إسلام محمد، الناقد الرياضي، إن لجنة الكرة بالنادي الأهلي، رفضت ضم لاعب في مركز قلب الدفاع خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وطالبت المدرب مارسيل كولر بالاعتماد على اللاعبين الناشئين.

وأوضح الناقد الرياضي ، خلال برنامج «ملعب البلد» الذي يقدمه إيهاب الكومي على قناة « صدى البلد»، إن الأهلي يفكر حاليا في استعارة أحمد رمضان بيكهام من سيراميكا أو محمد مغربي من سموحة، وذلك في حال رفض كولر الاعتماد على الناشئين.

وتابع أن لجنة التخطيط بالأهلي، وافقت على قرار كولر بمنح فرصة أخيرة للفرنسي انطوني موديست بعدما قدم المدرب السويسري، تقريرا أكد فيه إن اللاعب المخضرم قد استعاد الكثير من مستواه الفني ولياقته البدنية .

على جانب آخر، فقد أكد إسلام محمد، إن النادي الأهلي يخطط للتعاقد مع هشام بكار لاعب فريق الاتحاد المنستيري التونسي ومنتخب تونس الأولمبي، خلال الفترة المقبلة، في حال رحيل مواطنه علي معلول.

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