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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

نجم الأهلي السابق: كهربا الأقرب لقيادة الهجوم أمام ميدياما..وهذه نصيحتي لـ كولر

محمود كهربا
محمود كهربا

أكد عمرو الحديدي نجم النادي الأهلي السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأحمر، أصبح يُغازل جماهير الفريق دائمًا في الملاعب، مشيرا إلى أن أداء المدرب السويسري أصبح فيه غرور وتعالٍ، وكان يحتفل قبل المباريات معهم وحدث ذلك أمام صنداونز في لقاء الإياب بالقاهرة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "المفترض أن يحتفل المدرب بالفوز بعد المباراة، لكن كولر يتوجه للجماهير كثيرًا قبل المباريات وشاهدت ذلك في لقاء اتحاد العاصمة، ثم صنداونز".

وأضاف: "موديست كان يتدرب بقوة بدنيا وفنيًا طوال الأيام الماضية، وخسر الكثير من وزنه، وننتظر مشاهدته بشكل أفضل في الملعب، لأن الأهلي يحتاج إلى هداف في المنافسات المقبلة، وسبق وصبر مانويل جوزيه على المهاجم الانجولي فلافيو، وكولر يريد منح المهاجم الفرنسي فرصة آخرى للظهور بشكل أفضل".

وواصل: "محمود عبدالمنعم كهربا الأفضل لقيادة هجوم الأهلي أمام ميدياما الغاني، وهو عندما يبتعد عن الملاعب يكون لديه رغبة عارمة في المشاركة وتسجيل الأهداف".

وأكمل: "لابد أن يكون هناك جلسة بين الخطيب وكولر لتصحيح الأمور وإعادة المدرب للصواب، وأن يعود للتواضع من أجل تحقيق المزيد من الألقاب في الفترة المقبلة.. اتمنى أن يعيد المدرب حساباته في المرحلة القادمة".

وواصل: "الأهلي عليه الفوز على ميدياما الغاني بفارق ثلاث أهداف على أقل تقدير، وأتمنى أن يلعب الفريق بإيجابية ويعطي إنذار شديد اللهجة لمنافسيه".

وأتم: "الأهلي عليه استغلال قدرات بيرسي تاو في الجبهة اليسرى، وكذلك الاعتماد على محمد هاني في الجبهة اليمنى".

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