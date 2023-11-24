الحديدي: التوقف الدولي جاء في صالح الأهلي

قال عمرو الحديدي، لاعب الأهلي السابق، إن الفريق الأحمر استفاد من التوقف الدولي بشهر نوفمبر.

وأضاف الحديدي في تصريحات تلفزيونية ببرنامج (الريمونتادا) المذاع عبر فضائية (المحور): " التوقف الدولي الأخير له ميزتين، الأولى هو إعادة مارسيل كولر لحساباته مرة أخرى مع الفريق خاصة بعد التعادل الأخير أمام الجونة".

وتابع: "الميزة الثانية هي تصحيح الأخطاء التي وقع بها لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة".

وأتم: " الأهلي أعلن احتياجاته بوضوح، ولعل أبرزها هي التعاقد مع عمر كمال لاعب مودرن فيوتشر، والذي يعد لاعب (جوكر) يمكن أن يلعب في أكثر من مركز في الملعب، إضافة إلى أنه لاعب تكتيكي ومبتعد عن التصريحات الإعلامية أو السوشيال الميديا".