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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صلاح: الزمالك يستطيع الفوز على أبو سليم بالروح والإصرار

الزمالك
الزمالك

 

أكد محد صلاح نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهة الفريق أمام أبو سليم الليبي، في متناول اللاعبين بشرط اللعب بروح وإصرار، والاستفادة من دعم الجماهير التي ستحضر اللقاء لمؤازرة اللاعبين والجهاز الفني.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "الزمالك لعب مباراة كبيرة أمام بيراميدز، وهناك إمكانيات كبيرة للاعبين ولديهم روح ورجولة وإصرار، لذلك عليهم الاستمرار في اللعب بقوة والتركيز والرغبة في تحقيق مكسب مريح، وأن يضغطوا بقوة على أبو سليم الليبي وتسجيل أكثر من هدف في تلك المباراة".

وأضاف: "خبرات لاعبي الزمالك تتفوق على المنافس الليبي، والفريق لديه القدرة على الفوز في اللقاء، ولكن الزمالك مطالب باحترام أبو سليم في المستطيل الأخضر، والذي كان سببًا في انتصار الفريق الأبيض على بيراميدز".

وواصل: "الجهاز الفني عليه أن يشدد على لاعبيه بصعوبة المباراة وعدم استسهال المنافس".

وأتم: "الزمالك قادر على الفوز بنتيجة أكثر من هدفين نظيفة".

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