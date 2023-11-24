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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مدرب أبو سليم الليبي: سنلعب بروح أمام الزمالك..والأهلي لم يمنح الفرصة لكريستو

فريق ابو سليم الليبي
فريق ابو سليم الليبي

أكد شكري الخطوي المدير الفني لفريق أبو سليم الليبي أن مواجهة الزمالك في بطولة الكونفدرالية صعبة بكل تأكيد، وأمام منافس قوي سبق له التتويج بالبطولات القارية في أكثر من مناسبة، مشيرا إلى أن لاعبي الفريق الابيض لديهم خبرات كبيرة، ولديه مقومات مميزة.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نتواجد منذ أسبوع كامل في القاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك، وفريقه لديه طموح من أجل تحقيق نتيجة إيجابية، رغم أنه موجود على الساحة بقوة منذ 4 سنوات".

وأضاف: "هناك روح بين لاعبي ابو سليم ولدينا إصرار كبير من أجل تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك، وقدمنا نتائج جيدة في البطولة، وهناك دعم كبير للفريق الليبي من جانب أعضاء مجلس الإدارة".

وأكمل: "أنا موجود مع أبوسليم الليبي منذ الموسم الماضي، وروح المجموعة وحب الانتصار وراء تحقيق الفريق لنتائج إيجابية سواء في الدوري الليبي أو الكونفدرالية".

وواصل: "لم أكن أتوقع الفوز على الأولمبي الباجي والصعود لدور المجموعات بالكونفدرالية، لعبنا ضد منافسين أقوياء وقدمنا مستويات جيدة رغم أننا لم نلعب في أرضنا مطلقا، ونطمح في تحقيق نتيجة جيدة أمام الزمالك".

وتابع: "حرصت على متابعة الزمالك أمام بيراميدز، وشاهدت الامكانيات الفنية العالية من لاعبي الفريق الابيض المميزين على رأسهم المثلوثي والجزيري، وايضا هناك لاعبين مميزين في أبوسليم، وستكون المباراة فرصة لهم لإثبات جدارتهم في اللقاء".

وأشار إلى أن الفرق الكبرى لا تتوقف على أي لاعب، وطموح المجموعة دائمًا هو العامل الذي يحسم المباريات، والزمالك لن يتأثر بغياب أحمد فتوح أو باقي العناصر الآخرى ويمتلك لاعبين مميزين آخرين.

وأضاف:"أتوقع وجود أعداد قليلة من الجمهور الليبي لدعم فريق أبو سليم، وليس لدينا شعبية كبيرة في ليبيا لأننا فريق حديث العهد".

وأتم: "محمد كريستو لاعب كبير وسريع ولم يحصل على فرصته كاملة مع الأهلي حتى الآن، يجب أن يشارك 4 مباريات بصفة مستمرة لإثبات قدراته، وهو من أحسن اللاعبين الشباب في تونس، وكان يشارك بصفة دائمة مع النجم الساحلي، وأنصح بضرورة منحه الفرصة بشكل مستمر، لكي يقدم المستوى المميز مثل علي معلول".

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