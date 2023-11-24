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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مستشار كلية القادة والأركان: إسرائيل تستخدم سياسة التجويع بحق الفلسطينيين

نتنياهو
نتنياهو

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي،، حركة حماس أجربت جيش الاحتلال على الموافقة على طلباتها والوصول إلى هدنة وتبادل الأسرى، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني فقصفت ألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه ومنعت دخول المساعدات الإنسانية.

وأضاف اللواء محمد الشهاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي أهداف له في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وفشلت في القضاء على حركة حماس كما فشلت في تحرير الأسرى الإسرائيلين.

تابع مستشار كلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، جيش الاحتلال ارتكب العديد من جرائم الحرب ضد الفلسطينيين في قطاع غزة من بينها تعمد توجيه هجمات ضد السكان وتجويع السكان المدنيين واستخدام قنابل الفسفور الأبيض والأسلحة الزلزالية التي تستدعي تهجير السكان من منازلهم والعمل على إهلاك جماعة قومية مثل حركة حماس جريمة ضد الإنسانية.

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