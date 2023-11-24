مستشار "القادة والأركان": اصطفاف الشعب خلف السيسي ضمان بقاء مصر آمنة مستقرة

قال اللواء محمد الشهاوي، مستشار كلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يحقق أي أهداف له في قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر الماضي، وفشلت في القضاء على حركة حماس كما فشلت في تحرير الأسرى الإسرائيليين.

وأضاف اللواء محمد الشهاوي خلال مشاركته في برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على قناة الحدث اليوم، حركة حماس أجبرت جيش الاحتلال على الموافقة والوصول إلى هدنة وتبادل الأسرى، لافتا إلى أن إسرائيل تستخدم سياسة التجويع بحق الشعب الفلسطيني فقصفت ألواح الطاقة الشمسية وخزانات المياه ومنعت دخول المساعدات الإنسانية.

تابع مستشار كلية القادة والأركان والخبير الاستراتيجي، اصطفاف الشعب المصري خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي يساهم في الاستقرار الأمني للبلاد، ويعد هذا الأمر ضمان بقاء مصر آمنة مستقرة، موضحا أن القوة مصدر الأمان والضعف دعوة للعدوان وإذا أردت السلام فتأهب للحرب.

