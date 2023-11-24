ملك الأردن: قرار مصر برفض تهجير الفلسطينيين يجسد موقفنا المشترك وحكومة غزة تعلن ارتفاع شهداء القصف الإسرائيلي إلى 14 ألفًا و854 بينهم أكثر من 6 آلاف طفل .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

السيسي: مصر هي الأساس في دعم نضال الأشقاء الفلسطينيين.. وتهجيرهم خط أحمر

الجيش الإسرائيلي: لن يُسمح بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة

إسرائيل: الجيش سيستأنف "القتال بكثافة" في غزة لمدة شهرين على الأقل فور انتهاء الهدنة

"حماس" تحذر إسرائيل من مواصلة الحرب على غزة

"القسام" تعلن وقف العمليات العسكرية مع بدء الهدنة القصيرة الجمعة

سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الجمعة، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري وتطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وقالت صحيفة "الأنباء" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق أمس قافلة جديدة من المساعدات التي يقدمها الشعب المصري لأهله في غزة، خلال احتفالية "تحيا مصر.. تضامنا مع فلسطين" بستاد القاهرة الدولي، مؤكدًا في كلمة له أن "التهجير خط أحمر" وعلى "ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات، للوصول إلى سلام عادل وشامل، وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفى مقدمتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وعاصمتها القدس الشرقية".

ولفت السيسي إلى أن مصر "بذلت جهودا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب، وذلك على كل المستويات، فعلى المستوى السياسي، قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولي، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، كما كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية، فاعلة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة، كما كثفت الدولة اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدنا للجميع، الموقف المصري الرافض والحاسم، لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا، سواء من قطاع غزة، أو الضفة الغربية إلى مصر والأردن، حفاظا على عدم تصفية القضية، والإضرار بالأمن القومي لدولنا".

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، قال إنه لن يُسمح بأي شكل بتنقل السكان من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء الهدنة الإنسانية القصيرة، التي من المقرر أن تبدأ الجمعة.

وأضاف أدرعي في بيان أنه لن يُسمح أيضاً بالتنقل "غير المنسق" للشاحنات من جنوب قطاع غزة إلى شماله أثناء فترة الهدنة، مشيراً إلى أن القوات الإسرائيلية ستتمركز "عند خطوط وقف إطلاق النار" داخل القطاع مع بدء سريان الهدنة.

وقالت "الجريدة" إن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت قال إن الجيش سيستأنف "القتال بكثافة" لمدة شهرين آخرين على الأقل فور انتهاء الهدنة الإنسانية القصيرة. ووصف الهدنة القصيرة، التي تم التوصل إليها مع "حماس" بوساطة قطرية مصرية، ومن المقرر أن تبدأ غدا الجمعة، بأنها "فترة راحة قصيرة".

وأشارت "القبس" إلى أن ملك الأردن عبد الله الثاني، قال إن موقف مصر برفض تهجير الفلسطينيين واعتباره خطاً أحمر يجسد موقفنا المشترك. وأضاف الملك عبد الله عبر منصة إكس: "الموقف الذي عبر عنه اليوم أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأكيده رفض مصر تهجير الأشقاء الفلسطينيين عن أرضهم باعتباره خطاً أحمر، يجسد موقفنا المشترك، وسيخلده التاريخ في سجل مواقف مصر العروبية".

وقالت "الراي" إن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أعلن ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 14 ألفاً و854 بينهم 6 آلاف و150 طفلاً، و4 آلاف امرأة. وقال المكتب إن ذلك يعني أن قرابة 69% من إجمالي الضحايا هم من الأطفال والنساء، كما ارتفع عدد المصابين إلى أكثر من 36 ألفاً، 75% منهم من الأطفال والنساء.

وقالت "الوطن" إن أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، حذر الجيش الإسرائيلي من أن خسائره "لم تبدأ بعد" إذا قرر مواصلة العملية البرية في قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة، في كلمة متلفزة قبل ساعات على بدء أول هدنة إنسانية قصيرة في القطاع: "إننا نعتبر أن خسائر العدو البشرية لم تبدأ بعد، إذا قرر المضي في عملياته البرية وعدوانه". وأضاف: "ما يعول عليه العدو في إطالة أمد المعركة هو الإبادة والتنكيل والعقاب الجماعي وارتكاب المجازر، وليس أي هدف عسكري حقيقي ملموس".

وأشارت "الراي" إلى أن كتائب "القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" أعلنت أن جميع العمليات العسكرية من جانب الفصائل الفلسطينية وإسرائيل ستتوقف خلال الهدنة القصيرة التي ستبدأ الجمعة.

وأضافت "القسام"، في بيان، أن الطيران الإسرائيلي "سيتوقف عن التحليق بشكل كامل في جنوب غزة وقت الهدنة"، مشيرةً إلى أنه سيتوقف عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً إلى الـ4 مساءً بالتوقيت المحلي في مدينة غزة وشمال القطاع.

