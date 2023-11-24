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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بشرى للمرضى .. اكتشاف جديد يدمر الخلايا السرطانية وأنسجة الورم

بشرى لمرضى السرطان
بشرى لمرضى السرطان .. اكتشاف جديد يدمر الخلايا السرطانية وأن

أثار اكتشاف جديد لمجموعة من العلماء الكثير من الجدل وذلك لأكتشاف العلماء لطريقة لتفجير البوابات المؤدية إلى قلب الأورام السرطانية، والقيام بفتحها أمام العلاج الدوائي.

ووفقا لصحيفة أكسبريس قد تعمل  تلك الاستراتيجية عن طريق القيام بإطلاق "قنبلة موقوتة" وذلك على الخلايا التي تقوم بتبطين الأوعية الدموية والتي تعد مرتبطة بالورم وقد تتحكم هذه الأوعية في محاولة الوصول إلى أنسجة الورم، وذلك حتى يتم اختراقها، ولا تستطيع الخلايا المناعية القيام بالدخول بسهولة إلى الورم للقيام بمحاربته.

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ويقول العلماء في جامعة كاليفورنيا، قد تعتبر القنبلة الموقوتة الموجودة على الخلايا هي مستقبل "الموت"، وتسمى Fas (أو CD95) وعندما يتم القيام بتنشيطهها بواسطة الجسم المضاد المناسب، فإنها قد تسبب الموت  للخلية.

وفي التجارب الأخيرة التي استخدمت نماذج الفئران وخطوط الخلايا البشرية، قد تمكن العلماء في كلية دبلن الجامعية أخيرا من تحديد أجسام مضادة محددة تؤدي بشكل فعال إلى الانهيار الذاتي عند ربطها بمستقبلات Fas.

الأورام السرطانية أنسجة الورم

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