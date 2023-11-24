كائن حي .. أطباء يصابون بالصدمة بعدما اكتشفوه في قولون مريض

ترك رجل في ولاية ميسوري الأطباء في حيرة من أمرهم بعد اكتشاف كائن حي داخل القولون، فقد أجرى المريض البالغ من العمر 63 عامًا فحصًا منتظمًا لسرطان القولون، لكن ما وجده الأطباء كان غير طبيعي بالتأكيد.

وعندما وضع الأطباء كاميرا في أمعاء الرجل لإجراء تنظير القولون، أصيبوا بالصدمة عندما اكتشفوا ذبابة سليمة تماما، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

تم العثور على الذبابة حية في الجزء العلوي من الأمعاء الغليظة، ولم تكن تتحرك عندما حاول الأطباء مطاردتها، وما يحير الأطباء كيف أنها كانت سليمة تمامًا وحيوية، لكنهم يقترحون أنه من الممكن أن ينتهي بها الأمر داخل الرجل بعد أن أكل الخس الملوث.



وتم العثور على الذبابة في القولون المستعرض، وهي المنطقة العلوية من العضو، لكنها لم تسبب أي أعراض للمريض على الإطلاق.

استجوب الأطباء المريض عندما توصلوا إلى هذا الاكتشاف الصادم، لكنه كان متفاجئًا بنفس القدر، ولم يكن لديه أي فكرة عن كيفية وصوله إلى هناك.

قبل إجراء منظار القولون، يجب عليك تناول السوائل الصافية فقط، ويؤكد أن هذا هو بالضبط ما فعله، في الليلة التي سبقت بدء هذا الصيام، تناول الرجل بيتزا وخسًا، ومن الواضح أنه لم يكن يقصد أن يأكل ذبابة أيضًا أثناء تناوله.

يُعتقد أن هذا أمر نادر جدًا، فمن المعروف أن الذباب يضع بيضه على الفواكه والخضروات ثم يفقس داخل الأمعاء بعد أن ينجو من حمض المعدة. هذا يمكن أن يؤدي إلى حالة تسمى النغف.

وقد نشر الأطباء الآن هذه الحالة الاستثنائية في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي، وقالوا: "تمثل هذه الحالة اكتشافًا نادرًا جدًا بمنظار القولون، إنه لغز حول كيفية وصول الذبابة السليمة إلى القولون المستعرض".

ولم يكن من الواضح ما إذا كانت الذبابة قد وصلت إلى أمعاء الرجل بسبب الطعام الذي تناوله، ولكن تم ربط حالات سابقة من داء النغف بالموز الفاسد.