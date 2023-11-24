خبير: إطلاق مبادرة تصدير العقار ينعكس بالإيجاب على دعم الاقتصاد الوطنى

أكد محمد عبدالحميد الخبير العقاري إن إطلاق مبادرة لدعم ملف تصدير العقار المصري للخارج من قبل مجلس الوزراء أهمية كبرى لدعم الاقتصاد الوطني ، وتعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي خلال الفترات المقبلة.

وأضاف عبد الحميد أن اهتمام الدوله بملف تصدير العقار إنما يأتي انعكاسا لما شهدته مصر من طفرة ونهضة عمرانية قويه ، تستلزم ضرورة تحقيق الاستفاده القصوي منها ، ولعل ملف تصدير العقار يعتبر من أهم مكاسب مصر عن ما تحقق من تنميه وتطوير عمراني في كافة ربوع الدولة خلال الـ 9 سنوات الماضية.

أن إطلاق تلك المبادرة إنما يعد فرصه تنافسية لتنويع الاقتصاد المصري لمصادر إيراداته من النقد الأجنبي ، حيث انه من المتوقع أن تسهم تلك

ولفت الى ان هناك العديد من المشروعات العقارية التنموية مثل (White Residence) بمدينة القاهرة الجديده وذلك باستهداف بيعى يتجاوز ال٤ مليارات جنيه

وأوضح أن الفترة المقبلة تشهد التوسع فى محفظة الاستثمارات متنوعه مابين تجارى وإدارى وطبى وسكنى على مساحة 11فدان ويشتمل على ٤٨٠ وحده سكنيه تناسب جميع فئات المجتمع وتلبى مختلف الرغبات حيث تتنوع المساحات ما بين

استوديو وشقق ودوبليكس ولوفت بمساحات تصل ل٣٠٠متر كما يشتمل المشروع على جزء تجارى إدارى يضم عدد من المكاتب والكافيهات ومطاعم وصيدلية وبنك وجيم بالإضافة لوجود Club house ومساحات خضراء وبحيرات تطل عليها غالبية الوحدات

وطالب بضرورة مراعاة وضع نظم لتسهيلات إئتمانية مرنة تتيح لشريحة عريضة من المجتمع إمكانية الشراء وهى مقدمات تبدأ ب٥% وأقساط حتى ٨سنوات ووفقا للجدول الزمنى لتنفيذ المشروع فمن المقرر أن تكون التسليمات فى غضون ٣ سنوات