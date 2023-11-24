حصاد جامعة عين شمس خلال الأسبوع

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الأولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م،نازلين الانتخابات .. ندوة بإعلام عين شمس بالتعاون مع مجلة حواء.



ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الاولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة بحضور وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.



وتم عرض موجزا عن أعمال القبول بالجامعة وكلياتها حتى تاريخه والشراكات الدولية والمنح الجامعية بالاضافة الى الخريطة الزمنية للعام الدراسي ، استكمال ميكنة إصدار قرارات منح الدرجة العلمية من خلال منظومة الـ UMS.

كما استعرض المجلس استراتيجية التعليم والتعلم وسياسات الجامعة ودليل القياس والتقويم.

كذلك استعرض المجلس حصول كلية الزراعة على المركز الأول بمسابقة الهاكاثون AUC من خلال مشاركة طلاب الكلية ضمن فعاليات إسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية .



- نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام بالتعاون مع حملة مجلة حواء في المدارس والجامعات ندوة توعوية تحت عنوان " نازلين الانتخابات"

واستضافت الندوة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ود. آمال إبراهيم خبير التنمية البشرية واستشاري العلاقات الأسرية.



ووجهت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد الشكر لمجلة حواء لانطلاق حملتها فى الجامعات من كلية الإعلام جامعة عين شمس وأكدت على أهمية مشاركة الشباب فى الانتخابات للتعبير عن الحب والانتماء للوطن والحفاظ على المكتسبات والانجازات التى تحققت على أرض الواقع ولتقديم صورة حضارية عن مصر.

واستعرضت فى كلمتها ضرورة الحصول على البيانات الخاصة بالانتخابات من مصادر موثوقة منها الهيئة الوطنية للانتخابات و المؤسسات الإعلامية الوطنية والتليفزيون المصرى والصحف القومية والقنوات الفضائية المصرية وهناك معلومات هامة لابد من الإحاطة بها بدقة منها برنامج ومواعيد الانتخاب و الإجراءات المتبعة للانتخاب وكيفية معرفة اللجنة الانتخابية وأكدت على ضرورة الالتزام بالمسؤلية الإجتماعية فى هذه الفترة ولا ننقل أى معلومة أو خبر إلا بعد التأكد من صحته ومصداقيته وموضوعيته.



وأشار اللواء محمد الشهاوى فى كلمته للشباب إلى أهمية المشاركة فى تلك اللحظة الفارقة فاختيار المرشح يتوقف على من يستطيع استكمال الانجازات وتطويرها ويحافظ على الاستقرار الذى ننعم به الآن فى مصر. وأكد أن الصوت فى الانتخابات أمانة وواجب وطنى.



ودعت .سمر الدسوقى الطلاب للنزول للانتخابات لنقل صورة مشرفة للعالم وأشارت لمفهوم الانتماء الوطني والذى يولد مع الفرد من خلال ارتباطه بوالديه وبالأرض التي ولد فيها، وينمو أكثر من خلال مؤسسات المجتمع المتمثلة في المدرسة والأسرة والإعلام وإمكانية بناء الذات وتحقيق أهدافنا فى مجتمع يتبنى أفكارنا واحلامنا ويحمينا لذلك لابد من التفاعل والوعى بضرورة المشاركة بإيجابية وحماس.

واستعرضت د. آمال ابراهيم أثناء حديثها خلال الندوة تعريف الشائعات وأثرها السلبي على الوطن والمواطن. وتطرقت إلى أنواعها ما بين الشائعة المتدفقة التي تتضمن بيانات وتعليقات متدفقة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تداول أخبار كاذبة وغالباً ما تأتى بالتزامن مع أوقات بعينها ومنها الفترات التي تسبق الانتخابات الرئاسية بشكل خاص. وأكدت أن المرأة أكتسبت حقوقا لم تكن تتمتع بها من قبل لذلك لابد من أن تكون المرأة مؤثرة وايجابية بالمشاركة فى الانتخابات.

- استقبل اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس فضيلة الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر و فضيلة الدكتور .محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ ،الدكتورة أماني عبد الله الشريف، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا، نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا.

تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين واتحاد الجامعات الأفريقية وآليات ذلك من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة يمكن من خلالها تحقيق تبادل فكرى وثقافى أكبر بين طلاب جميع دول شمال أفريقيا وجذب عدد اكبر من طلاب دول شمال افريقيا للدراسة في مصر.

كما أبدي الجانبان استعدادهما للتعاون ضمن منظومة ( تحالف جامعات القاهرة الكبري) الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بين جامعات القاهرة الكبري وبعضها البعض طبقا لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030