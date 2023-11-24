عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حصاد جامعة عين شمس خلال الأسبوع

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

شهدت جامعة عين شمس، الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث المهمة التي كان أبرزها رئيس جامعة عين شمس يترأس الجلسة الأولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣م،نازلين الانتخابات .. ندوة بإعلام عين شمس بالتعاون مع مجلة حواء.
 

ترأس الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس الجلسة الاولى لمجلس شئون التعليم والطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٤/٢٠٢٣ والتي عقدت بقاعة الاجتماعات بمبنى الجمهورية بالمدينة الجامعية طلبة بحضور  وكلاء كليات الجامعة لشئون التعليم و الطلاب.
 

وتم عرض موجزا عن أعمال القبول بالجامعة وكلياتها حتى تاريخه والشراكات الدولية والمنح الجامعية بالاضافة الى الخريطة الزمنية للعام الدراسي ، استكمال ميكنة إصدار قرارات منح الدرجة العلمية من خلال منظومة الـ UMS.

كما استعرض المجلس استراتيجية التعليم والتعلم وسياسات الجامعة   ودليل القياس والتقويم.

كذلك استعرض المجلس حصول كلية الزراعة على المركز الأول بمسابقة الهاكاثون AUC من خلال مشاركة طلاب الكلية ضمن فعاليات إسبوع ريادة الأعمال في الجامعة الأمريكية .

- نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الإعلام بالتعاون مع حملة مجلة حواء في المدارس والجامعات ندوة توعوية تحت عنوان " نازلين الانتخابات"

 واستضافت الندوة اللواء محمد الشهاوي مستشار كلية القادة والأركان وسمر الدسوقي رئيس تحرير مجلة حواء ود. آمال إبراهيم خبير التنمية البشرية واستشاري العلاقات الأسرية.

 ووجهت الدكتورة دينا فاروق أبوزيد الشكر لمجلة حواء لانطلاق حملتها فى الجامعات من كلية الإعلام جامعة عين شمس وأكدت على أهمية مشاركة الشباب فى الانتخابات للتعبير عن الحب والانتماء للوطن والحفاظ على المكتسبات والانجازات التى تحققت على أرض الواقع ولتقديم صورة حضارية عن مصر.

واستعرضت فى كلمتها ضرورة الحصول على البيانات الخاصة بالانتخابات من مصادر موثوقة منها الهيئة الوطنية للانتخابات و المؤسسات الإعلامية الوطنية والتليفزيون المصرى والصحف القومية والقنوات الفضائية المصرية وهناك معلومات هامة لابد من الإحاطة بها بدقة منها برنامج ومواعيد الانتخاب و الإجراءات المتبعة للانتخاب وكيفية معرفة اللجنة الانتخابية وأكدت على ضرورة الالتزام بالمسؤلية الإجتماعية فى هذه الفترة ولا ننقل أى معلومة أو خبر إلا بعد التأكد من صحته ومصداقيته وموضوعيته.
 

وأشار اللواء محمد الشهاوى فى كلمته للشباب إلى أهمية المشاركة فى تلك اللحظة الفارقة فاختيار المرشح يتوقف على من يستطيع استكمال الانجازات وتطويرها ويحافظ على الاستقرار الذى ننعم به الآن فى مصر. وأكد أن الصوت فى الانتخابات أمانة وواجب وطنى. 
   
ودعت .سمر الدسوقى الطلاب للنزول للانتخابات لنقل صورة مشرفة للعالم وأشارت لمفهوم الانتماء الوطني والذى يولد مع الفرد من خلال ارتباطه بوالديه وبالأرض التي ولد فيها، وينمو أكثر من خلال مؤسسات المجتمع المتمثلة في المدرسة والأسرة والإعلام وإمكانية بناء الذات وتحقيق أهدافنا فى مجتمع يتبنى أفكارنا واحلامنا ويحمينا لذلك لابد من التفاعل والوعى بضرورة المشاركة بإيجابية وحماس. 

واستعرضت د. آمال ابراهيم أثناء حديثها خلال الندوة تعريف الشائعات وأثرها السلبي على الوطن والمواطن. وتطرقت إلى أنواعها ما بين الشائعة المتدفقة التي تتضمن بيانات وتعليقات متدفقة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تداول أخبار كاذبة وغالباً ما تأتى بالتزامن مع أوقات بعينها ومنها الفترات التي تسبق الانتخابات الرئاسية بشكل خاص. وأكدت أن المرأة أكتسبت حقوقا لم تكن تتمتع بها من قبل لذلك لابد من أن تكون المرأة مؤثرة وايجابية بالمشاركة فى الانتخابات.

- استقبل اليوم الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس  فضيلة الدكتور  سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر و فضيلة الدكتور .محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر السابق، نائب رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر،الدكتور يوسف عامر، رئيس لجنة الشؤون الدينية بمجلس الشيوخ ،الدكتورة أماني عبد الله الشريف، مدير المكتب الإقليمي لاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا، نائب رئيس جامعة عموم إفريقيا.

 تناول اللقاء، بحث سبل تعزيز التعاون بين الجامعتين واتحاد الجامعات الأفريقية وآليات ذلك من خلال أنشطة وفعاليات متنوعة يمكن من خلالها تحقيق تبادل فكرى وثقافى أكبر بين طلاب جميع دول شمال أفريقيا وجذب  عدد اكبر من  طلاب دول  شمال افريقيا للدراسة في مصر.

كما أبدي الجانبان استعدادهما للتعاون ضمن منظومة ( تحالف جامعات القاهرة الكبري) الذي يهدف إلى تبادل الخبرات وتعظيم الاستفادة من الكوادر البشرية بين جامعات القاهرة الكبري وبعضها البعض طبقا لتوجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنفيذا لأهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تودع أزمة الدولار بقرار جديد.. ماذا فعل رئيس مجلس الوزراء؟

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

عواصف رملية وترابية من السبت.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا.. فيديو

الميركاتو الشتوي.. أول صفقتين سوبر لـ الأهلي | من هما ؟

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

هل طلاق مريض الوسواس القهري يقع؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل

الإسكان تضع خطة لمواجهة مخاطر الأمطار بموسم الشتاء.. فيديو

صفية العمري تبهر متابعيها بإطلالتها في عمان| شاهد

بعد بدء سريان الهدنة.. خروج سيارات إسعاف تحمل عشرات الجرحى إلى مصر

تبدأ من 547 ألف جنيه.. أرخص سيارة نيسان صني 2024

بدء الهدنة.. شاحنات الوقود تتوافد على قطاع غزة عبر معبر رفح| فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصفة اقتصادية.. طريقة عمل سلطة بطاطس بالشبت

جمبسوت ابنة هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

تخفيضات 70%|كل ما تريد معرفته عن أوكازيون الجمعة البيضاء..فرصة للشراء لن تتكرر

فيديو

أرحب بـ الهدنة الإنسانية في غزة.. تصريحات السيسي عن تهجير الفلسطينيين وبدء الهدنة

رقص وزغاريد .. أول لقطات حفل زفاف سمر حمزة لاعبة المصارعة| فيديو وصور

سقط مغشيًا عليه ولا يستطيع القيام بمهامه الوظيفية.. تفاصيل مرض نتنياهو

شقق بأسعار مميزة وبالتقسيط.. مبادرة جديدة من الإسكان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ