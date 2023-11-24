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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

"الأهرام": 20 مليون مواطن استفادوا من منظومة الدفع الإلكتروني

صدى البلد

أكدت صحيفة "الأهرام"، أن عدد المستفيدين من منظومة الدفع الإلكتروني بلغ أكثر من 20 مليون مواطن حتى الآن، بقيمة خدمات 78 تريليون جنيه.


وذكرت الصحيفة، أن لا أحد ينكر حجم الجهود التي بذلها البنك المركزي في التحول إلى البنوك الرقمية لإنجاز ملحمة التنمية الشاملة المستدامة التي تشهدها مصر حاليا.
وأشارت "الأهرام"، في افتتاحية عددها الصادرة اليوم/الجمعة/، تحت عنوان/ البنوك الرقمية والتنمية/، إلى أنه في كلمته، خلال فعاليات المؤتمر الدولي للمدفوعات الرقمية، الذي بدأ في القاهرة يوم الاثنين الماضي، تحت رعاية البنك المركزي المصري، أوضح محافظ البنك المركزي حسن عبدالله أن البنك أطلق استراتيجية واعدة للتكنولوجيا المالية والابتكار، هدفها جعل مصر مركزا إقليميا لصناعة التكنولوجيا المالية، في إفريقيا والشرق الأوسط.


وبحسب الصحيفة، فقد لفت المحافظ الانتباه إلى أن تلك الإستراتيجية كان من نتائجها زيادة عدد الشركات العاملة في مصر في هذه الصناعة، من 32 شركة فقط عام 2017 إلى 177 شركة في العام الماضي، باستثمارات قدرها 800 مليون دولار ولم يكتف البنك المركزي بذلك، بل اهتم برعاية الكوادر الشابة القادرة على إدارة هذه البنوك الرقمية.


وأوضحت أنه جرى بالفعل تدريب 7 آلاف طالب جامعي، من 25 جامعة حكومية وخاصة، بمشاركة 18 من البنوك العاملة في مصر وهكذا فإن التوسع في الدفع الإلكتروني يسهل تداول النقود رقميا بين أنشطة المجتمع المختلفة وتعزيز الحوكمة المالية للدولة.

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