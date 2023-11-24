"روسيا اليوم": روسيا بصدد ابتكار طائرة مُسيرة جديدة للاستطلاع وتعديل نيران المدفعية

يعمل المتخصصون الروس على ابتكار طائرة مسيرة من نوع "الجناح الطائر" للاستطلاع وتعديل نيران المدفعية .



وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم /الجمعة/ أن الطائرة الجديدة يبلغ باع جناحيها حوالي 3 أمتار، ومن المأمول أن تبدأ اختباراتها في شهر فبراير 2024.. مشيرة إلى أنه ستكون مهمة هذه الطائرة المسيرة الاستطلاع وإعادة الإرسال وتحديد إصابة الأهداف وتعديل توجيه نيران المدفعية.



وأوضحت أنه يمكن لهذه الطائرة المسيرة البقاء في الجو إلى 6 ساعات ويصل مداها إلى 100 كلم ويمكنها حمل 4 كجم.



ولفتت القناة إلى أنه بالإضافة إلى احتياجات منطقة العمليات الخاصة يمكن استخدام هذه الطائرة مثلا في قطاع صناعة النفط والغاز ومن قبل وزارة حالات الطوارئ الروسية وعموما في جميع الأماكن التي بحاجة إلى مراقبة طويلة المدى، وتسيير دوريات، وتسجيلات الفيديو، وما إلى ذلك.