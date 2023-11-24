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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة| أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

أدوية تباع بالصيدليات للوقاية من البرد.. احذرها

مع زيادة انتشار الأمراض والفيروسات يبحث الجميع عن سبل الوقاية، فكما يقال ان الوقاية خير من العلاج، وقد يتجه البعض الي استخدام بعض الأدوية بغرض رفع المناعة في هذه الأوقات لمقاومة الأمراض المنتشرة مع بداية فصل الشتاء 


ماذا يفعل ماء الأرز للأطفال الرضع

نشر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء منشورا على صفحته الشخصية بالفيسبوك عن  ماء الأرز.

وقال زخاري  في منشوره" من قديم الأزل يعرف ماء الارز بالوصفة الشعبية للأطفال .

 

توقعات الأبراج وحظك اليوم الجمعة 24 نوفمبر 2023 على الصعيد العاطفي والمهنى والصحي

تعرف على حظك اليوم الجمعة، وتوقعات الأبراج 24 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى، تابعنا يوميًا لتتعرف على توقعات علماء الفلك بصفة يومية وتأثير النجوم على حياتك.
 

بعد عودة هاني الناظر للجمهور .. اكتشف مضاعفات علاج سرطان الدم


أصيب الدكتور هاني الناظر بمرض سرطان الدم خلال الأشهر الماضية وأعلن أمس عودته لجمهور السوشيال ميديا، وهو من أشهر أطباء الجلدية في مصر والعالم العربي والرئيس السابق للمركز القومي للبحوث.

 

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