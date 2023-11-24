موعد اعلان نتيجة الميدتيرم بآثار عين شمس

قال الدكتور حسام طنطاوى عميد كلية الاثار بـ جامعة عين شمس، إن الكلية انتهت من أداء امتحانات الميدتيرم للفصل الدراسي الأول والتي بدأت حضوريًا داخل القاعات، موضحًا أن الامتحانات تمت في هدوء تام وبشكل طبيعيً دون رصد أية شكاوي من الطلاب.

وأضاف حسام طنطاوى لـ صدي البلد ، أن أعمال التصحيح والرصد بدأت بمجرد انتهاء الطلاب من أداء امتحانات الميدتيرم، مؤكدًا أن إعلان النتائج للطلاب ستكون خلال ايام قليلة بعد انتهاء كل أستاذ من تصحيح المادة الخاصة به.

وأشار عميد الاثار بـ جامعة عين شمس إلى أن الكلية راعت تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية خلال امتحانات الميدتيرم والتشديد على سواء الطلاب أو أعضاء هيئة التدريس، والتباعد الاجتماعي، والتعقيم بصفة مستمرة، وذلك حفاظًا على صحة وسلامة الجميع.





عُقد مجلس إدارة مركز الدراسات البردية والنقوش- كلية الآثار- بجامعة عين شمس، برئاسة الدكتور حسام طنطاوي، عميد الكلية، وبحضور الدكتور . باسم محمد سيد، القائم بأعمال وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ود. إيمان نصير، مدير المركز ، وأ. تامر العسال، القائم بأعمال أمين المركز ، و أ.د. علا العجيزي، عميد كلية الآثار جامعة القاهرة الأسبق، وأ.د. نازك إبراهيم عبد الفتاح، الأستاذ المتفرغ بكلية الآداب ،جامعة عين شمس كأعضاء من الخارج، بالإضافة إلى السادة أعضاء المجلس من الداخل.

