بدء دخول 200 شاحنة مساعدات إنسانية من معبر رفح لدعم الفلسطينيين في غزة

بدأ دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية والأدوية والمستلزمات الطبية من معبر رفح البري شمال سيناء، في تجاه منفذ العوجة كي تخضع للتفتيش قبل دخولها إلى قطاع غزة.

للتضامن مع الأشقاء الفلسطينيين في الأزمة الحالية بسبب الحرب التي تشنها إسرائيل .



200شاخنة:

وقالت المصادر بالهلال الأحمر في شمال سيناء انه من المقرر دخول200 شاحنة متنوعة وهو اكبر عدد منذ بداية ادخال المساعدات وذلك تزامنا مع بدء تنفيذ الهدنة ..حيث تم ادخال60 شاحنة دفعة أولى.

وفي نفس السياق وصلت سيارات إسعاف لنقل الجرحى الفلسطينيين المصابين في أحداث غزة، حيث وصل15 جريحا لتلقي العلاج في المستشفيات والمعاهد الطبية المصرية.

