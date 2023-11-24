بعد اختفائها لفترة طويلة عن الساحة.. صفية العمري تكشف العديد من أسرار حياتها

حلت الفنانة صفية العمري، ضيفة على الإعلامية أسما إبراهيم، ببرنامج "حبر سري"، المُذاع عبر فضائية "القاهرة والناس".

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أكدت النجمة صفية العمري، أنها لا تخاف من غدر الرجال أو الزمن أو النسيان من الناس ولكنها تخاف من لحظة معينة تأتي لها ولا يكون أبناؤها بجانبها في إشارة منها إلى الموت، قائلة: "مش بخاف من غدر الرجالة ولا الزمن واللي بخاف منه تيجي لحظة وولادي بعيد عني وميكنوش جنبي".

وأضافت صفية العمري أن هذه اللحظة التى تخاف منها وغير ذلك لا تعطي له اعتبارا، متابعة: "ولا أي حاجة في الدنيا تانية والزمن غدار والدنيا ملهاش أمان وعمري ما عملت حساب للزمن".

أكدت صفية العمري، أنها لم تحقق ثروة مالية من العمل في الفن طوال تاريخها الفني، قائلة: "مقدرتش أحقق ثروة من الفن ومكناش بنفكر في المادة خالص وكنا بنحب نشتغل للفن".

وروت صفية العمري، موقف حصل لها خاص بالأجور، قائلة: "لما خلصت مسلسل ليالي الحلمية جالي مسلسل هوانم جاردن سيتي ولقيت أجري صغير قوي وكان مهين قوي فقلت لهم معقولة فالناس قالوا لي انتي غلطانة المفروض ترفعي أجرك".