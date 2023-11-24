شنتشو 17.. ماذا يفعل أصغر طاقم فضائي صيني في الفضاء؟

انطلق رواد الفضاء الصينيون في مهمة شنتشو 17، حيث يهدفون إلى استكشاف الحياة في المدار وتوثيق أنشطتهم لنقلها للعالم. ووصلت المهمة بنجاح إلى محطة تيانجونج الفضائية في يوم 26 أكتوبر، حيث كان في استقبالهم طاقم مهمة شنتشو 16 الذي انتهت ولايتهم.

ووفقا لموقع “سبيس" يضم فريق مهمة شنتشو 17 ، قائد المهمة تانج هونجبو، الذي شارك سابقًا في مهمة شنتشو 12 في عام 2021، بالإضافة إلى رواد الفضاء تانج شنج جيه وجيانج شين لين.

وأمضى الثلاثة أسابيع الماضية في المدار، ويقومون بأعمال متنوعة ومهمة لضمان سلامة ونجاح المهمة.

تشمل مهامهم اليومية نقل المعدات خارج المحطة الفضائية لإجراء تجارب وأبحاث، فضلاً عن إدارة المعدات والمرافق وصيانة المرافق العلمية المستخدمة في الأبحاث طويلة المدى.

بالإضافة إلى ذلك، قام رواد الفضاء في مهمة شنتشو 17 بتنفيذ "تدريب على مهارات الرعاية الطبية"، وذلك لتعزيز لياقتهم البدنية والتأقلم مع متطلبات الحياة في المدار.

وأصدرت وكالة رحلات الفضاء البشرية الصينية مؤخرًا لقطات لأفراد الطاقم وهم يأكلون ويمارسون الرياضة. كما التقط رواد الفضاء لقطات خاصة بهم، بما في ذلك صور لمركبتهم الفضائية، ومن المتوقع أن يقضي الثلاثي خمسة أشهر أخرى في المدار.