عبدالله المغازي: مصر لم تخذل القضية الفلسطينية وخاضت 4 حروب من أجلها

قال عبدالله المغازي، معاون رئيس مجلس الوزراء الأسبق، إن مصر لم تخذل القضية الفلسطينية أبدا، وخاضت 4 حروب من أجل القضية الفلسطينية

وأضاف عبدالله المغازي خلال حواره ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، تقديم الإعلامية هند النعساني، أن مصر شريك أساسي للاتحاد الأوروبي.

واسترسل: يجب على الخارجية المصرية والدبلوماسية مخاطبة الاتحاد الأوروبي، لأنها تتحمل عدد كبير من الجاليات.

وشدد على أن مصر تتحمل الكثير، وعدد الجاليات يفوق طاقتها، وزيارة رئيس الاتحاد الأوروبي الحالي والقادم، دليل على أهمية دور مصر لدى الاتحاد.