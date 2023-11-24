اليوم الأول من الهدنة.. دخول العالقين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين

كشفت قناة القاهرة الإخبارية، أنه هناك مصادر مطلعة، تؤكد ‏بدء دخول العالقين الفلسطينيين بالبلاد للمرة الأولى.

شاهد الفيديو:

وأفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بأن مصلحة السجون الإسرائيلية تلقت قائمة تضم 39 معتقلا فلسطينيا يتم إطلاق سراحهم اليوم كجزء من الصفقة مع حماس التي ستشهد أيضا إطلاق سراح 13 رهينة من غزة.

واليوم هو الأول من أصل أربعة من المتوقع أن تعقد فيه مثل هذه التبادلات، مع أيام إضافية من وقف إطلاق النار محتمل.

ووفقا لأخبار القناة 13، بدأت مصلحة السجون الإسرائيلية في إنهاء إجراءات 39 قاصرا وسجناء من المقرر إطلاق سراحهم في وقت لاحق اليوم.

وأشارت إلى أنه سيتم نقلهم إلى سجن عودر في الضفة الغربية قبل الظهر بوقت قصير، قبل إطلاق سراحهم إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية.