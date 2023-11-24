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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الحرب في غـزة تؤثر على الاقتصاد العالمي.. فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قال الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، إنه منذ الأحداث في 7 أكتوبر والأسواق العالمية تتداعى بشكلً كبير، موضحًا أن تأثير الحرب في غزة يمكن اعتباره مضاعفًا مقارنة بالحرب في أوكرانيا وذلك لوجود الحرب في منطقة تقع في قلب العالم، حيث تعبتر أعلى مناطق العالم إنتاجًا للنفط ومنطقة يمر بها أكثر من ثلث التجارة في العالم كله.

ولفت “عبد الله” خلال حواره ببرنامج “صباح الخيريامصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، اليوم الجمعة، إلى أن العالم أمام حالة من عدم اليقين وليس لديه أية رؤية واضحة فيما يتعلق بالأثار على مستوى الغذاء وتكلفة شحن البضائع عبر الدول.

وتابع الدكتور فرج عبد الله، الخبير الاقتصادي، أنه تبعًا لتقديرات الباحثيين إذا اتسعت دائرة الصراع وشملت أطراف دولية أخرى، سيواجه العالم صدمة كبيرة لها أثار وتبعات على السياسيات المالية والنقدية .

غزة التجارة الأسواق العالمية الاولي المصرية الحرب

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