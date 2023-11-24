هدى الأترابي تخطف الأنظار بإطلالة جذابة ومتميزة.. شاهد

شاركت الفنانة هدي الأتربي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت هدي في الصورة بإطلالة جذابة ومتميزة، حيث ظهرت مرتدية تيشرت وبنطال باللون الأسود،ومن الناحية الجمالية اعتمدات علي المكياج الناعم الذي إبراز جمالها.





يذكر أن اخر اعمالها مسلسل "ضرب نار" تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركةسينرجي،وبطولة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي، وماجد المصري، وهدى الإتربي، وسهير المرشدي، ودنيا المصري،وإسراء رخا، وأحمد غزى،وإيمان السيد، وبدرية طلبة، وأحمد عبد الله، وتيسير عبد العزيز، وتامر مجدى، وآخرين.