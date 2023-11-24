صحف السعودية| الرئيس السيسي يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية ..البنك المركزي الصيني يضخ 664 مليار يوان في النظام المصرفي

الرئيس السيسي يدعو للاعتراف بالدولة الفلسطينية

البنك المركزي الصيني يضخ 664 مليار يوان في النظام المصرفي

أمطار رعدية على أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض

هدوء حذر في جنوب لبنان مع بدء سريان الهدنة في غزة



نشرت صحف السعودية ، اليوم الجمعة، موضوعات محلية ودولية ذات طابع هام لدى المواطن العربي.

صحيفة المدينة

نشرت صحيفة المدينة عن توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية ؛ في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وقال المركز إن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض،مضيفاً أن من المتوقع أن تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.



وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية.

ولفت المركز في التقرير إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط و الجنوبي تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

كما نشرت المدينة ضخ بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، اليوم الجمعة، (664) مليار يوان (32ر93 مليار دولار) في النظام المصرفي من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 7 أيام بفائدة قدرها 8ر1% .

ويقول البنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على سيولة نقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة.

وتعد إعادة الشراء العكسية المعروفة بـ"الريبو العكسي" عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.



صحيفة الرياض

نشرت صحيفة الرياض أجريَت تجربة في قاعدة كورو في غويانا "واسعة النطاق" للصاروخ الأوروبي "أريان 6" تمهيدا لرحلته الأولى المقررة في 2024، ونجح خلالها تشغيل المحرّك "فالكن 2.1" في الطبقة الرئيسية من الصاروخ.

وأكّدت شركة "أريان غروب" في بيان "نجاح اختبار التشغيل الطويل المدى في غويانا لـ"أريان 6" على منصة إطلاق" هذا الصاروخ الذي تولّت تصنيعه، وأوضحت الشركة أن تشغيل المحرّك "فالكن 2.1" الذي استمر نحو ثماني دقائق "اتاح التحقق من صحة مرحلة الطيران الكاملة للطبقة الرئيسية من +اريان 6+ من خلال محاكاة جدول زمني كامل للإطلاق".

وقال المدير العام لوكالة الفضاء الأوروبية جوزيف أشباخر إن "الفرق اختبرت كل مرحلة من رحلة الصاروخ من دون أن يغادر الأرض"، أما الرئيس التنفيذي لمجموعة "أريان غروب" مارتان سيون فرأى أن هذه الخطوة التي وُصِفَت بأنها حاسمة "تقرّب أكثر قليلاً من الرحلة الأولى" للصاروخ.

وأشار إلى وجوب إجراء اختبارات إضافية قبل الرحلة الأولى تهدف خصوصاً إلى إثبات قدرة الصاروخ على الاستمرار في حال حصول أعطال.

إلا أن النتائج الكاملة لاختبار الخميس لن تُعلن قبل 30 نوفمبر، بعد تحليل كل الإعدادات. وأوضح رئيس قسم هندسة نظام إطلاق "أريان 6" في وكالة الفضاء الأوروبية دومينيكو ريستا أن "المسألة الأساسية ستكون تحديد ما إذا كنا بحاجة إلى تكرار الاختبار".

وكانت الرحلة الأولى لصاروخ "أريان 6" المصمم لمواجهة منافسة شركة "سبايس إكس" الأميركية، مقررة مبدئياً عام 2020، لكنها أرجئت مراراً بسبب جائحة كوفيد-19 ومشاكل فنية.



كما نشرت صحيفة الرياض عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي للأعتراف الاعتراف بالدولة الفلسطينية.

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الجمعة إن "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت" داعيا إلى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية".

وأكد الرئيس المصري لدى استقباله رئيسي الوزراء الإسباني والبلجيكي في القاهرة "إحياء مسار حل الدولتين فكرة استنفدت وقد لا يكون هو الأمر المطلوب" مشددا على ضرورة التحرك "للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإدخالها الأمم المتحدة".

الشرق الأوسط

ونشرت الشرق الأوسط عن وصول قطاع غزة لهدنة إنسانية دخلت "الهدنة الإنسانية" في قطاع غزة حيز التنفيذ، في تمام الساعة السابعة من صباح اليوم، بعد عدوان إسرائيلي تواصل منذ السابع من أكتوبر الماضي بحق الشعب الفلسطيني في القطاع المحاصر، أسفر عن استشهاد أكثر من 15 ألف مواطن، بينهم 6150 طفلا، وأكثر من 4 آلاف امرأة، بالإضافة إلى أكثر من 36 ألف جريح.

وتسمح الهدنة، التي جرت برعاية قطرية أمريكية مصرية، بإطلاق سراح 50 أسيرًا لدى حماس، بينما تقوم إسرائيل بإطلاق سراح 150 أسيرًا فلسطينيًا.

وتستمر الهدنة لمدة أربعة أيام قابلة للتمديد، للإفراج عن عدد من المعتقلين من النساء والأطفال والرجال من سجون الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود.

وفي الساعات الأخيرة قبل دخول الهدنة حيز التنفيذ، شن الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على شمال ووسط وجنوب قطاع غزة، طالت مدارس تؤوي نازحين ومستشفيات ومنازل، أسفرت عن وقوع عشرات الشهداء والجرحى.

وخلال أيام الهدنة، لن يتمكن 1,7 مليون نازح إلى جنوب قطاع غزة، من العودة لتفقد منازلهم وممتلكاتهم التي طال غالبيتها القصف ولحق بها الدمار في وسط وشمال القطاع، أو حتى البحث عن أفراد عائلاتهم المفقودين، بعد أن هددت قوات الاحتلال التي اجتاحت بدباباتها وآلياتها العسكرية تلك المناطق، باستهدافهم.

بينما ستحاول طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشال جثامين الشهداء من تحت الأنقاض، حيث يقدّر عدد المفقودين بنحو 7000 مواطن، بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة، ما سيكشف مزيدا من الفظائع التي ارتكبتها قوات الاحتلال بحق شعبنا على مدار 48 يوما.



كما نشرت الشرق الأوسط عن قول الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام، اليوم الجمعة، أن هدوءاً حذراً يسود جنوب البلاد منذ بدء سريان الهدنة في قطاع غزة في الساعة السابعة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي (05:00 بتوقيت جرينتش).

وأفادت الوكالة بأنه منذ بدء الهدنة، التي توقِف مؤقتاً 48 يوماً من القصف الإسرائيلي الذي راح ضحيته قرابة 15 ألف شخص في القطاع وأكثر من 30 ألف جريح، لم يتم تسجيل أي قصف إسرائيلي أو عمليات عسكرية.

وأمس الخميس، أعلن "حزب الله" مقتل أحد عناصره جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان، ليرتفع عدد قتلاه منذ بدء التصعيد إلى 86.

جاء هذا الإعلان بعدما أكد الحزب أنه قتل 4 جنود من قوة إسرائيلية عبر استهداف منزل يتحصنون به بالصواريخ في منطقة المنارة بشمال إسرائيل.



صحيفة الوطن

نشرت صحيفة الوطن عن إعلان مجلس الطاقة العالمي عن استضافة المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة الطاقة، للنسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي خلال الفترة من 26 إلى 29 من شهر أكتوبر لعام 2026، وذلك في مدينة الرياض.

ونالت المملكة هذه الاستضافة بعد تقديم عروض تنافسية للغاية أتيحت من جميع أعضاء اللجان الوطنية في المجلس، الذي يزيد عددهم عن 70 عضوًا يمثلون أكثر من 3 آلاف منظمة من منظومة الطاقة بأكملها.

وقد أسهم مؤتمر الطاقة العالمي - الحدث العالمي الأبرز والأكثر شمولية وتأثيرًا في مجال الطاقة - في دعم تحولات الطاقة لأكثر من قرن عبر ربط أصحاب المصلحة الذين يمثلون جميع اهتمامات الطاقة من جميع أنحاء العالم.

وبهذه المناسبة، قال وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز : "نسعد في المملكة العربية السعودية باستضافة مؤتمر الطاقة العالمي لعام 2026م، في هذا الوقت الذي يمثل مرحلة مهمة لقطاع الطاقة العالمي, ولا شك أن مؤتمر الطاقة العالمي، الذي انطلق منذ قرن، يحظى بمكانة خاصة لدى قيادات قطاع الطاقة في العالم، باعتباره حدثًا عالميّا يلتقي فيه جميع الأفراد والمؤسسات ذات العلاقة، من الدول المنتجة والمستهلكة، وستسعى المملكة جاهدة، من خلال تنظيم هذا المؤتمر لتحقيق الأهداف التي يرمي إليها المؤتمر، والتي تتطلع إليها المملكة من خلال رؤية "السعودية 2030", وأؤكّد لجميع المشاركين الذين سيحضرون المؤتمر أنهم سيحظون بمؤتمر عالمي المستوى من جميع الجوانب، يُعقد في إطار من الحفاوة والضيافة السعودية".

من جانبه، قال الدكتور رئيس مجلس القادة في مجلس الطاقة العالمي مايك هوارد: "أظهر العرض التنافسي للمملكة بوضوح رؤيتها الإستراتيجية لمؤتمر الطاقة العالمي، حيث تضمن العرض دعمًا مؤسسيًا وحكوميًا قويين، وسيحتفي مؤتمر الطاقة العالمي في دورته السابعة والعشرين بتراث هذا الحدث مع رؤية المملكة الإستراتيجية لمستقبل الطاقة في ظل العالم المتغير اليوم". ويجمع مؤتمر الطاقة العالمي أكثر من 150 متحدثًا تنفيذيًا ، وأكثر من 250 متحدثًا و70 وزيرًا، وأكثر من 7000 من أصحاب المصلحة الدوليين في مجال الطاقة، حيث يربط هذا المؤتمر بين القطاعات، والمناطق الجغرافية، والأنظمة لتحقيق تحول طاقة أكثر عدالة.

من جهتها قالت الأمينة العامة والرئيسة التنفيذية لمجلس الطاقة العالمي الدكتورة أنجيلا ويلكينسون: "أهنئ المملكة العربية السعودية على عرضها الناجح لاستضافة النسخة السابعة والعشرين لمؤتمر الطاقة العالمي, وبينما تعد تحولات الطاقة فائقة الأهمية، فإنه لا يجب أن تقع على عاتق قطاع الطاقة فحسب، حيث بات التعاون مطلوبًا بين قطاعات الطاقة كلها، وهذا ما يجيده المؤتمر.