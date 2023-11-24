جولة مفاجئة للمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية بالإسماعيلية لوحدة الطوارئ

تفقد الدكتور أحمد أنور عبدالغني المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية وحدة الطوارئ لمتابعة سير العمل بها والتأكد من توفير الخدمات الطبية المقدمة لمرضى الطوارئ والحالات العاجلة والحرجه والاطمئنان على أحوال المرضى ومدى انتظام الطواقم الطبية بالطوارئ، فى إطار زياراته الميدانية المستمرة لمتابعة مستوى الخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



شملت الجولة عناية الطوارئ - طوارئ قسم العظام - ملاحظة رجال - ملاحظه حريم - قسم الحوادث - غرفة الفرز والفصل، كما وجه بضرورة تواجد مرافق واحد لكل مريض وذلك حرصاً على المرضى وعدم التعرض لأى عدوى فيروسية خصوصا مع قرب بداية فصل الشتاء وأمانا لكل مريض.



كما تابع مدى جاهزية خطة التأمين الطبي بوحدة الطوارئ تماشياً مع تداعيات أحداث قطاع غزة بفلسطين.