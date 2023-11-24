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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فلسطين.. نقل 22 جريحا لمستشفيات مصرية وعودة 150 ألفا إلى غزة

معبر رفح
معبر رفح

 ذكرت قناة الحدث أن 22 جريحاً فلسطينياً نقلوا إلى عدد من المستشفيات المصرية، بجانب عودة 150 عالقاً في مصر عادوا إلى غزة.

وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود في غزة أعلنت أن البوابة المصرية قد فتحت الساعة 7 صباحا لتسهيل السفر خارج البلاد باكرا.

كما وجهت الهيئة العامة للمعابر في غزة نداء للمسافرين الواردة أسماؤهم في كشوف السفر الأجنبية والمصرية ضرورة التواجد في الصالة الخارجية غدا الساعة 6 صباحا، حيث تفتح البوابة المصرية الساعة 7 صباحا لتسهيل سفرهم باكرا.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في تمام الساعة صباح اليوم بحسب ما أعلنت كتائب القسام.

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام تبدأ من صباح اليوم الجمعة، يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.

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