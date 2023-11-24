ويبينار عن اتفاقية النشر الحر بجامعة حلوان

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ويبينار عن اتفاقية النشر الحر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والناشر شبرنجر نيتشر.

تقام فعاليات الويبينار تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويهدف الويبينار إلى تعزيز قدرات الباحثين وتمكينهم من الأدوات والمهارات اللازمة لدعم مسيرتهم المهنية.

وسيقدم الويبينار كل من لين سمارة، مديرة تطوير الحسابات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شبرنجر نيتشر، وسارة زغلول، مديرة الحسابات بمصر

وتنطلق فعاليات الويبينارفي تمام الساعة السابعة غدا السبت، وللتسجيل يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3305552401745026910

وسيتم إرسال رابط الانضمام إلى الويبينار بعد

التسجيل.