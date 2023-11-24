عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ويبينار عن اتفاقية النشر الحر بجامعة حلوان

جانب من الندوة
جانب من الندوة

ينظم مركز دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، ويبينار عن اتفاقية النشر الحر لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والباحثين، بالتعاون مع بنك المعرفة المصري والناشر شبرنجر نيتشر.

تقام فعاليات الويبينار تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

ويهدف الويبينار إلى تعزيز قدرات الباحثين وتمكينهم من الأدوات والمهارات اللازمة لدعم مسيرتهم المهنية.

وسيقدم الويبينار كل من لين سمارة، مديرة تطوير الحسابات بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في شبرنجر نيتشر، وسارة زغلول، مديرة الحسابات بمصر

وتنطلق فعاليات الويبينارفي تمام الساعة السابعة غدا السبت، وللتسجيل يرجى التسجيل من خلال الرابط التالي:

https://attendee.gotowebinar.com/register/3305552401745026910

وسيتم إرسال رابط الانضمام إلى الويبينار بعد 
التسجيل.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع بمحال الصاغة

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

انتهاء أزمة السكر نهائيًا بوعد رسمي من الحكومة.. ماذا يحدث خلال الأيام المقبلة؟

ترشيحاتنا

رئيسا وزراء بلجيكا وإسبانيا يعقدان مؤتمرا صحفيا أمام معبر رفح

استعدادات بمعبر رفح لاستقبال المحتجزين بقطاع غزة تمهيدا لنقلهم إلى الجانب الإسرائيلي

اختراق الهدنة.. حصيلة ضحايا الاعتداء الإسرائيلي على النازحين الفلسطينيين |صور

هيئة الدواء: التصدي بكل حزم لأي تداول غير شرعي للمستحضرات الطبية

وصول رئيسي وزراء بلجيكا واسبانيا إلى معبر رفح

خطيب المسجد النبوي: أهل فلسطين ليس لهم إلا الله وأمة الإسلام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

نشرة المرأة والصحة|ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

بعد التحذير من العواصف الترابية.. نصائح ضرورية لمرضى الجيوب الأنفية

شو هيدا؟..ناقد موضة يهاجم فنانة لبنانية بسبب فستانها غير اللائق في دبي

فيديو

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

تحذير عاجل وهام من الأرصاد.. احذروا الطقس في هذا الموعد.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ