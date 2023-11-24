رئيس حزب الريادة: مصر ترفض التهجير والوطن البديل للفلسطينيين

قال الدكتور كمال حسنين رئيس حزب الريادة إنه منذ أن بدات الازمة في ٧ أكتوبر قامت مصر منذ البداية بمعالجة الأزمة التى تحدث في غزة وقد بعث الرئيس عبد الفتاح السيسي مجموعة من الرسائل أمس فقد أوضح أن مصر لن تغلق معبر رفح.

وأكد حسنين خلال مداخلة هاتفية لفضائية أكسترا نيوز، أن الرسالة الاولى قامت الكثير من الشباب المتطوعين بتجهيز المساعدات الانسانية الى الأشقاء في فلسطين من خلال معبر رفح وقد قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم مطالب بالقمة العربية الإسلامية بالرياض وهي لا للتهجير ولا للوطن البديل .

منذ بداية الأزمة الفلسطينية هى من وقفت بجانب قطاع غزة

وأوضح رئيس حزب الريادة أن الدولة المصرية منذ أن بدأت الأزمة الفلسطينية هي من وقفت بجانب أهالى قطاع غزة وقد قال الرئيس قال إن مصر تستوعب ٩ مليون من الاشقاء من السودان وليبيا والعراق وغيرها.