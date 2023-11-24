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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 3.8 مليون جنيه في البحيرة

إفتتاح مساجد بالبحيرة
إفتتاح مساجد بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى وأبو المطامير بتكلفة إجمالية 3 ملايين و800 ألف جنيه.

المساجد هي: السعداوي البحري  - حوش عيسى على مساحة 214 م2 بتكلفة إجمالية 300 ألف جنيه  ومسجد كوم القدح زاوية صقر أبو المطامير على مساحة 325 م 2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه ومسجد بلشا - حوش عيسى على مساحة 265 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه (صيانة).

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إقامة محطة رفع صرف صحي بقرية دمسنا في البحيرة

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نائب محافظ البحيرة تتفقد وحدة مرور الدلنجات

ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " القوة والثبات في مواجهة التحديات" أن مما لا شك فيه أن أمتنا العربية تواجه هذه الأيام تحديات قوية، تحاول النيل من هويتها وأمنها واستقرارها، مما يتطلب توحيد صفها في مواجهة تلك التحديات.

والمؤمن الحقيقي يواجه التحديات بقلب قوي ثابت لا تزعزعه المحن، وثقته في الله ( عز وجل) ثم في نفسه كبيرة لأن له إحدى الحسنيين او كليهما: إما تحقيق ما يصبو إليه، واما تحقيق ما يريده مدخرا عند الله ( عز وجل) يوم القيامة، أو الأمرين كليهما.

البحيرة جهود وزارة الأوقاف خطبة الجمعة اليوم مواجهة الأفكار المغلوطة نشر صحيح الدين نائب محافظ البحيرة

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