مشاركة بارزة لحزب مستقبل وطن في إحتفالية "تحيا مصر وفلسطين" بإستاد القاهرة بحضور الرئيس السيسي

شارك حزب مستقبل وطن بشكل بارز في إحتفالية "تحيا مصر وفلسطين" بإستاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وشهد ستاد القاهرة الدولي، أمس ملحمة وطنية من كافة الأحزاب والقوى السياسية والمواطنين، تضامنًا مع فلسطين.

وشارك حزب مستقبل وطن، بعشرات الآلاف دعمًا للرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر تحيا مصر فلسطين، حيث توافد أعضاء أمانات الحزب بمختلف محافظات الجمهورية، للمشاركة في الحدث الهام، في مشهد يعكس جهود الحزب في دعم الرئيس السيسي.



وشهد المؤتمر حضورًا واسعًا من الشخصيات العامة والسياسيين والمواطنين من مختلف أطياف المجتمع.

وكان استاد القاهرة قد شهد توافد آلاف المشاركين من المواطنين والأحزاب والنقابات ورموز القوى الوطنية في مؤتمر "تحيا مصر فلسطين"، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تضامنا مع شعب فلسطين الشقيق ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.

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