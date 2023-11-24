التيار الإصلاحي الحر : دعوات تهجير سكان غزة تصدير للأزمة وهروب للأمام

استنكر التيار الإصلاحي الحر تصريحات وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية في حزب الليكود والتي دعت إلى إعادة التوطين الطوعي لسكان غزة في الدول المضيفة.

ووصف التيار تلك التصريحات بأنها محاولة تصدير للأزمة" و"الهروب للإمام " في ظل فشل دبلوماسي وعسكري وأزمات اقتصادية ومجتمعية عاصفة تواجه الحكومة في إسرائيل.

وأضاف التيار بأن أي مساس بالأمن القومي المصري لن تقبله القيادة السياسية والتي أكد عليها الرئيس السيسي في مؤتمر دعم غزة أمس، ولن تقبله السلطة التنفيذية والتشريعية من جهة، ولا القوى السياسية والحزبية والمجتمعية من جهة أخرى، سواء قوى الموالاة أو المعارضة.

وشدد التيار على أن إسرائيل تراهن على الوقت باعتباره سيرتبط بخفوت الاهتمام بالقضية الفلسطينية شعبيا ولكن ذلك هو نوع من الوهم، لأن القضية الفلسطينية هي على رأس أولويات الدولة المصرية، حكومة وشعبا منذ 75 عامًا ولا تزال لأن مصر - هي قلب العروبة النابض والمدافع الأول عن حقوق الشعب الفلسطيني.