حبس المتهم بتزوير عملات ورقية في القليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس كهربائى لادارته وكرا لطبع وترويج العملات المزورة بدائرة مركز شرطة طوخ، حيث تم ضبطه وبحوزته ماكينات لطباعة النقود وتزويرها، وترويجها، وبحوزته أيضا 10 ألف جنية من النقود المقلدة و40 ألف جنية مطبوعة وقبل تقطيعها لأوراق نقدية، و تم التحفظ علي المضبوطات وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.



تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير إدارة البحث الجنائي إخطاراً الرائد محمد خليفة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، يفيد بورود معلومة سرية للمركز بقيام شخص بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى طباعة عملات محلية مقلدة لترويجها بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعد إستئذان النيابة العامة، تمكن ضباط مباحث المركز بقيادة الرائد محمد خليفة من ضبط المتهم، ويدعى"عزاز ج ب" 44 سنة كهربائي ومقيم بمنطقة الزهور بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة- وله محل إقامه آخر بقرية العمار دائرة مركز طوخ، وكان بحوزته: (عدد اتنين ماكينة طباعة ليزر ماركة hp - اسكنر ماركة hp - كمبيوتر - ماكينة تسخين اوراق لتثبيت الألوان بالاوراق المالية - مبلغ عشرة الآف جنيها فئة مائة جنيها مقلدة - مبلغ أربعون الف جنيه فئة مائة جنيها مطبوعة قبل تقطيعا لأوراق نقدية - و عدد 2 رزمة ورق شفاف الخاص بطباعة الأوراق النقدية "الرزمة 500 ورقة" - عدد واحد رزمة ورق أبيض خاص بالطباعة).



وبمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد تحقيق الربح في أسرع وقت، حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللإزمة، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد.