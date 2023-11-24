إسرائيل تخرق الهدنة.. استشهاد فلسطينيين أثناء العودة إلى شمال غزة

خرق جيش الاحتلال الإسرائيلي الهدنة المتفق عليها مع فصائل المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعدما فتح النار على الفلسطينيين الذين حاولوا العودة إلى ديارهم في شمال قطاع غزة.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" اليوم الجمعة، أن مواطنان فلسطينيان استشهدا، وجرح آخرون، إثر استهدافهم بالرصاص الحي، أثناء محاولة الفلسطينيين العودة إلى منازلهم من جنوب قطاع غزة إلى شماله، بعد دخول الهدنة الإنسانية حيز التنفيذ.

وأضافت "وفا" أن المصور الصحفي مصطفى بكير، استشهد في غارات شنها طيران الاحتلال الحربي على قطاع غزة فجر اليوم الجمعة.

وعثرت طواقم الإسعاف والموطنون الفلسطينيين على جثمان الشهيدة ميساء إبراهيم خضر، على سطح منزل آخر ملاصق لمنزلها، بعد مرور أكثر من 35 يوما، على قصف منزل عائلتها في حي الجنينة بمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وبدأت في السابع من صباح اليوم الجمعة، هدنة لمدة أربعة أيام بين الفصائل الفلسطينية في غزة، والاحتلال الإسرائيلي بعد 49 يوما من العدوان الإسرائيلي المتوصل على غزة.