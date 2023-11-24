ضياء رشوان: استعدادات عند معبر رفح لاستلام المحتجزين لدى حماس

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، عبر القاهرة الإخبارية إن "هناك استعدادات عند معبر رفح لاستلام المحتجزين لدى حماس".

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أن مصر لم تقم بغلق معبر رفح، وتم تسهيل خروج رعايا أكثر من 30 دولة من قطاع غزة.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا أن المرحلة الحالية تتطلب توفير المساعدات، وأن مصر قدمت مساعدات وصلت لـ 75%، من قيمة ما تم تقديمه لـ غزة.

ولفت إلي أن مصر لن تقبل التهجير القسري، أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن هناك توافق وتفهم دولي، تجاه هذا الموضوع.