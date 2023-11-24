الصليب الأحمر يسلّم المحتجزين من الفلسطينيين لـ مصر .. فيديو

أفاد مراسل فضائية القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل، أن الصليب الأحمر يقوم بإجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم للجانب المصري.

وأضاف باستمرار قيام الصليب الأحمر بإجراءات استلام المحتجزين من الفلسطينيين لتسليمهم إلى للجانب المصري.