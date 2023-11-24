استطلاع للرأي: انهيار شعبية نتنياهو بعد 49 يوما من العدوان على غزة

انهارت شعبية رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية بنيامين نتيناهو، بعد 49 يوما من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والذي بدأ في السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، أنه على خلفية الاتفاق الدراماتيكي للإفراج عن 50 رهينة، ضعفت هذا الأسبوع كتلة أحزاب الائتلاف الحاكم بإسرائيل وفقدت أغلبيتها الانتخابية، وستحصل على 41 مقعدا لو جرت انتخابات.

وأضافت الصحيفىة العبرية أنه لو جرت الانتخابات في إسرائيل في الوقت الحالي، فإن أحزاب المعارضة ستحقق أغلبية نيابية وستحصل على 79 مقعدا في حال إجراء انتخابات مبكرة وذلك بحسب استطلاع "معاريف" الذي أجرته شركة "Lazar Researches".

ووفقا للاستطلاع فإن نتنياهو حصل على نسبة تأييد بلغت 27% فقط، ما يكشف الانهيار الكبير لشعبية رئيس الوزراء الإسرائيلي.