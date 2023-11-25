الاستعلامات: يجب وجود ضمانات تمنع إعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم

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أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه يجب أن يكون هناك ضمانات أمنية واضحة لمنع إعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن الهلال والصليب الأحمر يقومان بدور لوجستي في عمليات تسليم وتسلم المحتجزين بقطاع غزة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لعبت دورا كبيرا في القضية الفلسطينية لتمتعها بثقل كبير لم يأت من فراغ.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجانب الإسرائيلي خاض المفاوضات من أجل حاملي الجنسيات المزدوجة فقط، وأن الجهود المصرية تتواصل للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.

