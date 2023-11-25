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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاستعلامات: يجب وجود ضمانات تمنع إعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم

ضياء رشوان
ضياء رشوان

أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أنه يجب أن يكون هناك ضمانات أمنية واضحة لمنع إعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم.

وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، خلال قناة القاهرة الإخبارية، أن الهلال والصليب الأحمر يقومان بدور لوجستي في عمليات تسليم وتسلم المحتجزين بقطاع غزة.

وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن مصر لعبت دورا كبيرا في القضية الفلسطينية لتمتعها بثقل كبير لم يأت من فراغ.


وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، أن الجانب الإسرائيلي خاض المفاوضات من أجل حاملي الجنسيات المزدوجة فقط، وأن الجهود المصرية تتواصل للإفراج عن المحتجزين في قطاع غزة.
 

غزة القضية الفلسطينية الفلسطينيين إسرائيل

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الاستعلامات: يجب وجود ضمانات تمنع إعادة اعتقال الفلسطينيين المفرج عنهم

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