الأحد.. مؤتمر التحالف الوطني بالإسماعيلية لدعم الرئيس في الانتخابات الرئاسية

ينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بمحافظة الإسماعيلية برئاسة أكرم الشافعي، منسق أمانة المحافظة، مؤتمر حاشد لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الإنتخابات الرئاسية.

ووجه أكرم الشافعي، منسق أمانة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالاسماعيلية ، الدعوة للمواطنين لحضور مؤتمر تأييد الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الإستحقاق الرئاسي، الأحد المقبل، بصالة مركز شباب الشيخ زايد في تمام السادسة والنصف مساءا.

ويعقد التحالف الوطني بأمانة الإسماعيلية عدة مؤتمرات جماهيرية في هذا السياق، بالمراكز والمدن، بحضور حاشد من المؤيدين لفخامة الرئيس.

خلال المؤتمر، حرص الشافعي علي التأكيد على المشاركة الإيجابية في العملية الإنتخابية في الانتخابات الرئاسية المحدد لها 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساءا لمدة ثلاثة أيام الأحد والإثنين والثلاثاء 10 و11 و12 ديسمبر 2023.

وكانت أمانة الإسماعيلية، نظمت، الاسبوع الماضي، مؤتمرا جماهيريا، بحضور عدد من الشخصيات السياسية والقيادات والأجهزة التنفيذية والنواب والشخصيات العامة، بمركز فايد، بالتنسيق مع النائب سامي سليم وأحمد سامي سليم أمين صندوق الغرفة التجارية وعضو التحالف.