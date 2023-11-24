عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

نائب: كلمة الرئيس بـ"تحيا مصر" أكدت دعمنا الحقيقي للدفاع عن فلسطين

النائب محمد عريبي،
النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ

أشاد النائب محمد عريبي، عضو مجلس الشيوخ، القيادى بحزب مستقبل وطن،  بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته بمؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، قائلا: عبرت عن المدافع الحقيقي عن الشعب الفلسطيني، والموقف المصري الذي لا يكتفي برفع الشعارات الدفاعية عن أهالي غزة، بل حريص على التحرك الفعلي على أرض الواقع، في ظل ما تواجه القضية الفلسطينية من منحنى شديد الخطورة فى ظل تصعيد غير محسوب وغير إنسانى، اتخذ منهج العقاب الجماعى وارتكاب المجازر هدف للوصول لغاية خبيثة أدركها الجميع الآن ومتصدون لتنفيذ فكرة تهجير الفلسطينيين.

وأكد عريبي، في بيان له، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على التأكيد على اصطفاف الشعب المصري بأكمله من أجل التصدي لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية خاصة بعد تفويض الشعب المصري لسيادته على حماية الأمن القومي المصري، وعدم المساس من حدوده بأي شكل من الأشكال.

ولفت القيادى بحزب مستقبل وطن أن كلمة الرئيس السيسي بعثت بالعديد من الرسائل الهامة لجميع الأطراف العالمية التي تحاول الدفاع عن إسرائيل في الخفاء، ومساعدتها في تنفيذ مخططاتها الشيطانية في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، بسياسات فرض الأمر الواقع على الأرض، بارتكاب المجازر والجرائم الشنيعة، لم تفرق الطلقات الطائشة بين طفل وامرأة، بل دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها، ولا ضمير يؤنبها، فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية بل والعالم أجمع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الدولة المصرية لن تتوانى عن الدفاع عن أشقائها وتحمل مسؤولية مسار التفاوض في القضية الفلسطينية، وستظل يد العون الحقيقية الشعب الفلسطيني، سواء بالمساعدات والتنديد بجرائم الاحتلال الاسرائيلي المرتكبة، وضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار.

الرئيس السيسي الشعب الفلسطيني إسرائيل مجلس الشيوخ القضية الفلسطينية فلسطين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

موجة برد شديدة| الأرصاد تحذر المواطنين.. وهذا ما سيحدث الأيام المقبلة

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

كسر حاجز الـ 3000.. تطورات غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

سعر الأخضر رسميًا الآن| مفاجأة بعد بيان حكومي عاجل بشأن التدفق الدولاري

موضوعات متعلقة

رئيس وزراء بلجيكا: حل النزاع في فلسطين بالحوار وليس بالعنف

رئيس الوزراء الإسباني: يجب العمل على تحقيق السلام بين فلسطين وإسرائيل

ترشيحاتنا

خلقت لأحقق حلما.. مصرى بإيطاليا يفوز بذهبية بطولة العالم للشباب في الكيك بوكسينج

الأرصاد تكشف حالة الطقس من السبت إلى الخميس المقبل

حرب غزة كادت تُنهي حياته| حكاية جهاز مزروع في جسد نتنياهو.. يعاني من مرض خطير

الخارجية القطرية تعلن إطلاق سراح 39 أسيرا فلسطينيا من السجون الإسرائيلية

بدء الفحص الطبي لـ13 أسيرًا إسرائيليا و10 تايلانديين وفلبيني تسلّمتهم مصر ..فيديو

لحظة استقبال معبر رفح المحتجزين بقطاع غزة .. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عقد قران المطربة نهال نبيل بحضور الأهل والأصدقاء

مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مقاطعة مطاعم شهيرة بسبب فلسطين

5 علامات مفاجئة تشير إلى نقص فيتامين ب12| احترس

بخصر منحوت.. هدى الأتربي تثير الجدل في أحدث ظهور لها

فيديو

هل ينتقل إلى الأهلي.. فتوح يشعل السوشيال ميديا مع كهربا وإمام عاشور/فيديوجراف

هل تستمر أزمة أسعار السكر؟.. تحرك حكومي عاجل.. فيديو

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

استهتار.. ماذا فعل سائق السيارة النقل المتسبب في انهيار كوبري عرابي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ