الأطقم الطبية المصرية تقدم الرعاية الصحية للأسرى بعد وصولهم إلى معبر رفح| فيديو

أفادت إكسترا نيوز في نبأ عاجل، بأن الأطقم الطبية المصرية تقدم الرعاية الصحية لعدد من الأسرى الذين وصلوا إلى معبر رفح.

وبحسب الاتفاق المعلن، تستمر الهدنة في غزة تستمر لمدة 4 أيام، يتخللها الإفراج عن عدد من الأسرى الفلسطينيين مقابل بعض المحتجزين الإسرائيليين، إضافة إلى إدخال مساعدات إغاثية وكميات من الوقود، إضافة إلى توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يوميًا من الساعة 10 صباحا وحتى الـ4 مساء في مدينة غزة والشمال.

وسيتم تنفيذ صفقة تبادل الأسرى مجزأة على الأيام الأربعة، تبدأ اليوم، حيث سيتم تسليم 13 من المحتجزين الإسرائيليين مقابل 39 من الأسرى الفلسطينيين.

كما ستدخل على مدار اليوم، 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية، و4 شاحنات وقود، وكذلك غاز الطهي لكل مناطق قطاع غزة.