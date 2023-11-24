"أنت منور"| شاهد... حديث ودي يجمع الرئيس السيسي مع أحد المواطنين في الشارع

عقب انتهاء مباحثات القمة الثلاثية بين الرئيس السيسي ورئيسي وزراء بلجيكا وإسبانيا، قام السيسي - في إطار حرصه على متابعة الجهود التنموية في الدولة - بتفقد أعمال تنفيذ محور عمرو بن العاص في الجيزة.

ويعد محور بن العاص، محور موازي لمحوري المريوطية وكمال عامر، ويربط الطريق الدائري الجنوبي “تقاطع المريوطية” وصولا للطريق الدائري الشمالي “تقاطع المنشية” مرورا بأعلي شارع العروبة وترسا الهرم وفيصل بالجيزة.

وأثناء التفقد، توقف الرئيس السيسي مع أحد المواطنين ودار حديث ودي حرص خلاله الرئيس السيسي على الاطمئنان على المواطن وأسرته.

وسأل الرئيس، المواطن عن عمله، فقال إنه سائق ويعمل على سيارة سوزوكي، وتسأل الرئيس عن يومية المواطن فأخبره 100 أو 120 جنيه في اليوم، وسأل الرئيس هل السيارة ملكه فأخبره إنه يعمل عليها.

وصافح الرئيس زوجة المواطن، قائلا لها: "أنتي منورة"، وسأل عن مكان إقامتهم فأخبروه إنهم من البساتين ويسكنون في غرفة وصالة بإيجار 1200 جنيه.