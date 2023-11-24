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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الجهاد الإسلامي: أسرانا خرجوا رغم أنف المحتل.. والمقاومة مستمرة حتى تحرير الأقصى

حركة الجهاد الإسلامي
حركة الجهاد الإسلامي

أصدرت حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، بيانا، أشادت فيه بما وصلت إليه الأوضاع في فلسطين، وتحرير الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

وقالت الحركة، في بيان لها: رغم الدماء والجراح التي ملأت أرض الوطن، ورغم تضحيات شعبنا الصابر المرابط المجاهد الذي أعجز العالم بفعله ومقاومته وإصراره على حرية أرضه ومقدساته، اليوم ينبت النصر من فوهات بنادق السرايا والقسام، من بين ركام غزة، ومن داخل أنفاقها.

وأضافت الحركة: تبتسم فلسطين؛ فخرا بالمقاومين الصادقين اليوم، ونبارك أولى خطوات النصر الكبير بخروج عدد من أسيراتنا الحرائر، وأشبالنا الأبطال، الذين خرجوا من بين أنياب المحتل، رغما عن أنفه، في مشهد عظيم.

وأتمت الحركة، بيانها: سيكتمل هذا المشهد العظيم قريبا، بخروج جميع أسرانا، وتحرير أقصانا، وهذا عهد علينا، قطعناه على أنفسنا، أن تبقى المقاومة مستمرة حتى دحر الاحتلال، وإن غدا لناظره قريب.

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