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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مؤتمر جماهيري لتدشين حملة شارك بالأقصر .. فيديو

صدى البلد

شهدت محافظة الأقصر مؤتمر كتلة الحوار لتدشين حملة “ شارك ” للتعريف بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 برئاسة  الدكتور باسل عادل، رئيس مجلس أمناء كتلة الحوار والبرلماني السابق. 

وذلك بحضور النائبة مارجريت عازر عضو مجلس الأمناء بكتلة الحوار والنائب باسم الخواص عضو مجلس الأمناء والمهندس عادل زيدان عضو مجلس الأمناء و الشيخ سالم الجازولى شيخ الطريقة الجازولية و الخبير السياحي محمد عثمان والدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس الامناء والمستشار  محمد سلامة عضو مجلس الأمناء ولفيف من القيادات الشعبية والسياسية و قيادات العمل الأهلي و كوادر الشباب المتطوعين ومواطني المحافظة.

بدأ المؤتمر بالقران الكريم و دقيقة حداد على ارواح غزة ثم كلمة الدكتور  باسل عادل  والذى أوضح أهمية  الحملة و التعريف بأهمية المشاركة في الاستحقاق الدستوري في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب توحيد الصف.

https://fb.watch/owunV3rUYs/?mibextid=9R9pXO

الأقصر الانتخابات الرئاسية المصرية الخبير السياحى الدكتور باسل عادل الشباب المتطوعين الطريقة الجازولية باسم الخواص

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