أول تعليق لجيش الاحتلال الإسرائيلى على الإفراج عن الأسرى من غزة

أكد المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هجاري، أن جيش الإحتلال، إلى جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها، سيواصلون العمل حتى يتم إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وأضاف المتحدث بإسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نكرر أهمية التحلي بالصبر والحساسية خلال هذا الوقت احتراما للرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم".

وتابع "تقوم الآن وحدة نخبة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفين العائدين إلى إسرائيل، بعد إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية في إسرائيل، وترافق قواتنا العائدين حتى وصولهم إلى عائلاتهم في المستشفيات".

وأفرج اليوم الجمعة عن عدد من الأسرى الإسرائيلييين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض المعتقلين الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفاق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.