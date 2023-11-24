لبنان.. وزارة الصحة توجه نداء مهما إلى مواطنيها بشأن الفسفور الأبيض



وجهت وزارة الصحة اللبنانية نداء عاجلا إلي مواطنيها خاصة في المناطق الجنوبية، بضرورة اتباع الإرشادات المتعلقة بالفوسفور الأبيض.

وشددت الوزارة اللبنانية في بيان لها علي ضرورة الابتعاد عن محيط المناطق التي قصفت بشكل مباشر بالفوسفور الأبيض.

وطالبت الصحة اللبنانية بعدم لمس الأشجار والمزروعات وغيرها من الأسطح خصوصًا في محيط المناطق المعرضة للقصف.

كما دعت الي عدم لمس الأجسام الغريبة التي قد تكون من مخلفات القصف، بجانب اتباع تعليمات وزارة الصحة العامة ومنظمة الصحة العالمية المتعلقة بالتعامل مع الفوسفور الأبيض.

واتمت الوزارة بيانها قائلة : في حالات التعرض لأي شظايا او إصابات بالفوسفور الأبيض التوجه الى أقرب مستشفى لتلقي العلاج.

