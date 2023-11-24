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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

افتتاح مقر جديد لحملة السيسي الانتخابية في شمال سيناء .. شاهد

افتتاح المقر
افتتاح المقر

افتتحت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي اليوم الجمعة مقرها الفرعي للحملة الانتخابية في العريش بمحافظة شمال سيناء، برئاسة المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية وبحضور هيئة مكتب الحملة المركزية وهيئة مكتب شمال سيناء.

وقامت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي بجولة تفقدية للمقر الفرعي بمحافظة شمال سيناء، حيث أعرب رئيس الحملة الانتخابية عن سعادته بافتتاح المقر الفرعي بمحافظة شمال سيناء، مشيداً بالتجهيزات اللوجيستية للمقر والتي قامت بها مجلس القبائل والعائلات المصرية.

ورحب المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية بالحضور وبمجلس القبائل والعائلات المصرية، مثمنا دورهم الوطني وتاريخهم المشرف الحافل بالتفاني والإخلاص.

وأشار فوزي خلال كلمته في افتتاح المقر إلى أن الدولة المصرية تولى اهتماما بالغًا بتنمية سيناء عن طريق إطلاق العديد من المشروعات التنموية، التى تشير إلى رسائل واضحة بأن سيناء آمنة، وان ما حققته القيادة السياسية من إنجازات وخصوصا في سيناء كان نتاج بُعد نظر وتفكير في المستقبل وحماية الأمن القومي المصري.

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أنه رغم التحديات والظروف الإقليمية الدقيقة إلا أن المواطن المصري أصبح يدرك أهمية الاصطفاف خلف القيادة السياسية الحكيمة التي اتخذت قرارات شجاعة للحفاظ على المصلحة العامة.

ولفت أن محافظة شمال سيناء من أولى المحافظات التي قامت الحملة بزيارتها، وافتتاح مقر الحملة الانتخابية لهو رسالة أمان وطمأنينة، مؤكداً على أن باب التطوع مفتوح، مشيراً إلى أن المتطوعين، هم من يحملون رسالات التوعية بأهمية المشاركة الإيجابية في الاستحقاقات الدستورية انطلاقا من الواجب الوطني، مضيفاً أن الحملة الرسمية مرنة وجامعة لكل المصريين، وهو ما ظهر خلال استقبال لقاءات عدة لجميع مكونات المجتمع المصري والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم والعمل على صياغتها.

وأكد المستشار محمود فوزي أن المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي يوفر مظلة يستظل بها جميع المصريين وإنجازاته شاهده على ذلك، وأن البنية التحتية وشبكة الطرق كان لها بالغ الأثر في تنمية الدولة وسهولة الوصول إلى المناطق الحدودية.

ومن جانبه قال وسام صبري خلال كلمته بافتتاح المقر أن تشكيل هيئة المكتب للحملة الرئيسية يشمل المؤيدين من الاصلع السياسية والكيانات الشبابية للمزج بين الخبرة والشباب.

وفي نفس السياق، أشاد أهالي سيناء بإنجازات الدولة المصرية في تعمير سيناء وإطلاق المشروعات القومية المختلفة التي ساهمت في توفير فرص عمل للكثير من الشباب.


#عبد_الفتاح_السيسي 
#تحيا_مصر 
#رمز_النجمة

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