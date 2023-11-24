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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظهور أكبر ماسة في التاريخ يبهر العالم.. صور

اكبر ماسة صفراء
اكبر ماسة صفراء

في واقعة أبهرت المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت أكبر ماسة صفراء في العالم، والتي تمتلكها دار معوض للمجوهرات، في مهرجان توزيع جوائز Diafa الفني بنسخته السابعة الذي أقيم مؤخرا.

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وتتزين هذه الماسة النادرة باسم "معوض دراجون"، وهي مُصنّفة بأنها أكبر ماسة صفراء في العالم، ويبلغ وزنها 54.21 قيراط، أما اسمها فيعود إلى لونها الذي يُذكّر بقوى التنين السحريّة وعينيه المُتقدتين.

 

تعتبر هذه الماسة الفاخرة جزءًا من طقم "معوّض دراجون" الذي يتألف من قلادة، وسوار، وقرطين للأذنين، وخاتم تضمّ خمسة أحجار ألماس بلون أصفر زاهٍ، ويبلغ وزنها 153 قيراطا، بالإضافة إلى 432 حجر ألماس شفافا يفوق وزنها 272 قيراطا.


وتمّ الكشف عن طقم "معوض دراجون" لأول مرة في عام 2019، وتحديدًا في معرض الدار داخل دبي مول، أما الظهور الأخير له فكان عندما اختارت الإعلامية نهى نبيل التزيّن به في حفل توزيع جوائز.

أكبر ماسة مهرجان

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