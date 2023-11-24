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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد الإفراج عن المحتجزين .. الجيش الإسرائيلي يعلن التزامه بالهدنة الإنسانية

صدى البلد

اعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة انهم ملتزمون بمهمتهم في الحرب بإنهاء حماس وإعادة المحتجزين وتأمين الحدود.

و أضاف الجيش الإسرائيلي أنهم ملتزمون بالهدنة الإنسانية.

وأكد المتحدث بإسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانييل هجاري، أن جيش الإحتلال، إلى جانب المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بأكملها، سيواصلون العمل حتى يتم إعادة جميع الأسرى إلى ديارهم.

وأضاف المتحدث بإسم جيش الاحتلال في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "إكس": "نكرر أهمية التحلي بالصبر والحساسية خلال هذا الوقت احتراما للرهائن المفرج عنهم وعائلاتهم".

وتابع  "تقوم الآن وحدة نخبة من جيش الدفاع الإسرائيلي وقوة من الشاباك بمرافقة المختطفين العائدين إلى إسرائيل، بعد إجراء تقييم أولي لحالتهم الطبية في إسرائيل، وترافق قواتنا العائدين حتى وصولهم إلى عائلاتهم في المستشفيات".

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