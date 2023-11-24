السر في خط الوسط.. مدرب مازيمبي يكشف أسباب الخسارة أمام بيراميدز

قال لامين نداي المدير الفني لفريق مازيمبي الكونغولي، إنه لم ينتظر الخسارة أمام فريق بيراميدز ولكن كانت هناك بعض الأخطاء وتحديدا في وسط الملعب وهو ما أثر على النتيجة وبيراميدز استغل الأخطاء ونجح في التسجيل والفوز بثلاث نقاط مهمة في مشوار البطولة، ولكن ما تزال الأمور في البداية وهناك 5 مباريات أخرى في دور المجموعات من الممكن التعويض خلالها.

ونجح فريق بيراميدز في اقتناص أول 3 نقاط في سباق دوري أبطال أفريقيا، بالفوز على مازيمبي بهدف نظيف.

وأشار خلال المؤتمر الصحفي إلى أن الخسارة من بيراميدز بوصفه منافس مباشر له على بطاقة التأهل هل يؤثر على حظوظه، مشيرا إلى أنه يجب العمل ومواصلة التدريب في المرحلة المقبلة، وكان هدف مازيمبي في القاهرة هو الفوز ولكن الأخطاء التي حدثت في وسط الملعب كانت السبب الرئيسي في الخسارة وسيعمل على علاج تلك الأخطاء خلال المرحلة المقبلة بهدف العودة مجددا للمنافسة على بطاقة التأهل للدور ربع النهائي.

وأوضح أن عدد من لاعبي الفريق كانوا خارج الخدمة تماما خاصة لاعبي الوسط وهو ما أثر على أداء المهاجمين ولم تصله الكرات المطلوبة للتسجيل وتشكيل خطورة على مرمى بيراميدز، وفي المقابل استغل بيراميدز إحدى الفرص من خطأ دفاعي ونجح في الفوز وحصد الثلاث نقاط.

شدد على أن أمامه مهمة صعبة في الجولة المقبلة عندما يلتقي صن داونز الفريق القوي والمتوج مؤخرا ببطولة الدوري الأفريقي، واللقاء لن يكون سهلا خاصة أنه أمام فريق كبير ومنافس قوي ولكن مازيمبي في المقابل سيعمل على الفوز خاصة وأنه سيلعب على أرضه وسط جماهيره وبإمكانه الفوز ولابد على جميع اللاعبين أن يبذلوا قصارى جهدهم من أجل الفوز والتعويض في باقي اللقاءات.

وأكد أن الخسارة من بيراميدز محزنة ولم يكن يتوقعها وأن يظهر فريقه بهذا السوء ولكنها ليست نهاية العالم وما تزال هناك 5 لقاءات يمكن من خلالها التعويض والعودة للمنافسة على بطاقة التأهل .