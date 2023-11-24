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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عظيمات مصر للرئيس: هنكمل معاك حلمنا للجمهورية الجديدة

صدى البلد

أجرت حملة «السيسي استقرار وتنمية»، أول حملة من شباب مصر لدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، زيارة إلى الأهالي في منازلهم بمحافظة الغربية، والتقت مع الأسر، خاصة عظيمات مصر من السيدات اللاتي أكدن للحملة أنهن مع الرئيس السيسي؛ لاستكمال الحلم في الانطلاق إلى الجمهورية الجديدة.

ومن جهته، قال هيثم طواله، مؤسس الحملة، في بيان، اليوم الجمعة: «وجدنا تفاعلا كبيرا من العائلات في ريف مصر، ولمسنا وعيهم الكبير بأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني، مؤكدين أن أصواتهم للرئيس السيسي، منقذ مصر والمصريين».

محمود حسين سليمان، منسق الحملة في مركز زفتى بمحافظة الغربية، قال: «انتقلنا من منزل إلى آخر داخل قرية كفر السحيمية، ورصدنا الترحاب الكبير وغير المسبوق من السيدات والرجال والشباب، في مشهد وطني يجسد إيمان المصريين الشديد بالرسائل الوطنية للدولة المصرية، والنابع من إرادة حديدية بحجم التحديات الجسام التي تواجهها في هذا اللحظات الفارقة من عمر الوطن». 

وأضاف «سليمان»: «تحدثنا مع أهالينا الطيبين في القرية التي دخلت في التطوير ضمن مشروع حياة كريمة، والذي غير شكل وصورة الريف إلى الأفضل، بمشاريع لم تحدث منذ 100 سنة، وعبرت بكل صدق وإخلاص عن احترام مصر السيسي لآدمية المواطن».

وأشار منسق الحملة في الغربية، إلى أن أبناء القرية وجهوا رسالة بأنهم سيخرجون أيام الانتخابات الرئاسية 10 و11 و12 ديسمبر 2023؛ ليردوا الجميل لقائد وزعيم وطني شريف، حقق نجاحات كبيرة وأخلص لوطنه وشعبه.

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